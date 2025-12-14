Os proprietários de veículos registrados na Bahia terão novamente a chance de economizar em 2026. Quem optar por quitar o IPVA em cota única até 10 de fevereiro garante um abatimento expressivo de 15%, percentual que segue entre os mais altos praticados no país. As informações completas, incluindo valores e calendário, já podem ser consultadas no portal da Secretaria da Fazenda do Estado.

Benefícios também para quem escolhe parcelar

O contribuinte que preferir não antecipar totalmente a cobrança ainda conta com outra vantagem: ao pagar a primeira parcela na data prevista conforme o final da placa, recebe 8% de desconto. O parcelamento segue disponível em até cinco vezes, com início em março para veículos com placas terminadas em 1 e 2. Para aderir, o débito deve ser de pelo menos R$ 120, e é necessário estar em dia com licenciamento e multas até o vencimento da quinta prestação. Quem perder o prazo da primeira cota, porém, perde automaticamente o direito ao parcelamento.

Segundo a Fipe, os valores usados no cálculo do imposto terão variação média inferior à inflação, com base na tabela de preços de outubro de 2025.

Governo amplia facilidades de pagamento

A estratégia do Estado, segundo o diretor de Arrecadação da Sefaz, Augusto Guenem, é oferecer alternativas que permitam ao motorista escolher a forma mais adequada de quitar o imposto. Além do desconto, o governo disponibiliza pagamento via pix em qualquer banco para quem decidir quitar tudo de uma vez. Também é possível realizar o licenciamento integrado — IPVA, taxas e multas — de forma totalmente digital pelo portal ba.gov.br.

Documentação exige atenção do motorista

O Detran-BA reforça que a regularização do veículo não se resume ao IPVA. A quitação do licenciamento anual e de eventuais multas é obrigatória até o vencimento da quinta parcela do imposto. O órgão lembra ainda que o CRLV-e deixou de ser enviado para o endereço dos proprietários: após o pagamento de todos os débitos, o documento deve ser baixado ou impresso pelo próprio motorista, que pode mantê-lo salvo no celular para apresentar quando necessário.