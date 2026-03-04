Conforme publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (2), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu interromper a circulação de produtos da marca Palmito Lemos em todo o país.

De acordo com o órgão, a determinação foi adotada por conta dos resultados de uma inspeção realizada em fevereiro pela Vigilância Sanitária de Pariquera-Açu (SP), que constatou que a empresa não só operava sem licença sanitária, como não apresentou práticas mínimas de higiene na produção.

A vistoria ainda teria constatado falhas como a inexistência de controles de qualidade e garantia e de registros dos lotes produzidos, ausência de análise de riscos e omissão do registro de acidificação do palmito, conforme exigido pelos padrões de identidade e qualidade.

Por conta disso, a Anvisa apreendeu produtos que já estavam em circulação e proibiu a venda, distribuição e fabricação do alimento, além de ter interditado a fábrica da BR Indústria de Alimentos Limitada, que é a responsável por produzir o Palmito Lemos.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Cidade Verde, um representante da empresa teria conversado com o SBT News e contestado a decisão da Anvisa, afirmando que a situação já teria sido regularizada. Apesar disso, a resolução do órgão permanece em vigor.

Além de palmitos em conserva: empresa de cosméticos se torna alvo da Anvisa

A recente publicação no DOU revelou que a Anvisa também teria executado uma ação contra a empresa Vita BE Cosméticos LTDA, responsável pela produção de um suplemento que, de acordo com o órgão, também apresentou diversas irregularidades.

O relatório apontou que o produto “Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá” utilizava um ingrediente que não foi considerado seguro para uso sublingual em sua composição, além de ter sido divulgado com promessas não aprovadas.

Isso porque a propaganda do produto ressaltava eficácia máxima na regulação do sono e prevenção de insônia. Como resultado, a Anvisa também determinou a suspenção do uso, da comercialização, da distribuição, da importação, da propaganda e da fabricação do produto.