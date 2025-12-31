Com a chegada das chuvas de verão, os riscos associados às tempestades vão muito além das rajadas de vento. Oscilações na rede elétrica e descargas atmosféricas podem provocar picos de energia capazes de danificar aparelhos sensíveis, especialmente televisores, roteadores e computadores. Para evitar prejuízos, a recomendação mais prática continua sendo retirar esses equipamentos da tomada antes que o temporal se intensifique.

Por que os eletrônicos ficam mais expostos durante temporais?

As descargas elétricas provocadas por raios podem gerar variações bruscas na rede, conhecidas como surtos de tensão. Esses picos, que ultrapassam facilmente a capacidade de proteção das fontes internas dos aparelhos, são suficientes para causar queima de componentes. E não é preciso que o raio atinja diretamente a residência: oscilações e quedas de energia comuns durante tempestades já representam risco.

Além disso, cabos de antena, internet, telefone ou TV por assinatura podem atuar como condutores, levando a sobretensão até os aparelhos mesmo quando eles estão desligados. Por isso, manter apenas o botão de energia no “off” não resolve — é preciso desconectar totalmente.

Medidas essenciais para evitar prejuízos

Retire da tomada os aparelhos sensíveis

Televisores, modems, notebooks e outros equipamentos eletrônicos devem ser desligados e desconectados assim que houver sinal de aproximação de chuva forte. O controle remoto não é suficiente para garantir proteção.

Atenção aos cabos

Cabo de antena, de TV a cabo e de internet também devem ser removidos. Esses fios podem conduzir a onda de energia até os aparelhos, mesmo sem estarem em uso.

Proteções adicionais

Dispositivos como DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos) e nobreaks com aterramento adequado ajudam a reduzir os danos, mas não eliminam totalmente os riscos em casos de descargas muito intensas.

Após a tempestade

Quando o tempo estabilizar, é indicado esperar alguns minutos antes de religar os equipamentos, já que a rede elétrica pode levar um tempo para retornar ao padrão normal.

Tomar esses cuidados simples pode evitar gastos inesperados e prolongar a vida útil dos seus aparelhos eletrônicos em períodos de forte instabilidade climática.