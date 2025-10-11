Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadorias, auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), foram reajustados em 2025 após o aumento do salário mínimo. Como o piso nacional serve de base para o cálculo dos repasses, todo início de ano traz novos valores para quem recebe pela Previdência.
Reajuste acompanha novo salário mínimo
Com o salário mínimo fixado em R$ 1.518 neste ano, o menor valor pago pelo INSS também passou a ser o mesmo. Já o teto previdenciário — limite máximo que pode ser recebido por um beneficiário — teve um acréscimo expressivo, subindo de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41.
Os novos valores começaram a ser pagos em 3 de fevereiro de 2025, beneficiando milhões de segurados em todo o país. O reajuste segue a variação da inflação, garantindo a reposição do poder de compra dos aposentados e pensionistas.
Mudança nas faixas de contribuição
Além do aumento nos benefícios, o governo também atualizou as alíquotas de contribuição à Previdência Social, que agora seguem as seguintes faixas:
- 7,5% para quem recebe até R$ 1.518;
- 9% para salários entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88;
- 12% para rendas de R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83;
- 14% para contribuintes com ganhos de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41.
Essas mudanças afetam tanto trabalhadores formais quanto contribuintes individuais, ajustando a cobrança conforme a renda.
Pagamentos de setembro
O INSS também divulgou o calendário de pagamentos de setembro de 2025, que varia conforme o número final do benefício.
Quem recebe até um salário mínimo:
- Finais 1 a 0: de 24 de setembro a 7 de outubro.
Quem recebe acima de um salário mínimo:
- Finais 1 e 6: 1º de outubro;
- Finais 2 e 7: 2 de outubro;
- Finais 3 e 8: 3 de outubro;
- Finais 4 e 9: 6 de outubro;
- Finais 5 e 0: 7 de outubro.
Com as atualizações, o INSS reforça o compromisso de manter o equilíbrio entre reajuste dos benefícios e sustentabilidade do sistema previdenciário.
