Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadorias, auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), foram reajustados em 2025 após o aumento do salário mínimo. Como o piso nacional serve de base para o cálculo dos repasses, todo início de ano traz novos valores para quem recebe pela Previdência.

Reajuste acompanha novo salário mínimo

Com o salário mínimo fixado em R$ 1.518 neste ano, o menor valor pago pelo INSS também passou a ser o mesmo. Já o teto previdenciário — limite máximo que pode ser recebido por um beneficiário — teve um acréscimo expressivo, subindo de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41.

Os novos valores começaram a ser pagos em 3 de fevereiro de 2025, beneficiando milhões de segurados em todo o país. O reajuste segue a variação da inflação, garantindo a reposição do poder de compra dos aposentados e pensionistas.

Mudança nas faixas de contribuição

Além do aumento nos benefícios, o governo também atualizou as alíquotas de contribuição à Previdência Social, que agora seguem as seguintes faixas:

7,5% para quem recebe até R$ 1.518;

9% para salários entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88;

12% para rendas de R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83;

14% para contribuintes com ganhos de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41.

Essas mudanças afetam tanto trabalhadores formais quanto contribuintes individuais, ajustando a cobrança conforme a renda.

Pagamentos de setembro

O INSS também divulgou o calendário de pagamentos de setembro de 2025, que varia conforme o número final do benefício.

Quem recebe até um salário mínimo:

Finais 1 a 0: de 24 de setembro a 7 de outubro.

Quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de outubro;

Finais 2 e 7: 2 de outubro;

Finais 3 e 8: 3 de outubro;

Finais 4 e 9: 6 de outubro;

Finais 5 e 0: 7 de outubro.

Com as atualizações, o INSS reforça o compromisso de manter o equilíbrio entre reajuste dos benefícios e sustentabilidade do sistema previdenciário.