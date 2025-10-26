O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acendeu o sinal de alerta nesta semana ao afirmar que os cortes e bloqueios orçamentários feitos pelo governo federal colocam em risco o funcionamento de serviços básicos. Responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões a mais de 39 milhões de brasileiros, o órgão vive um impasse financeiro que pode afetar desde o atendimento ao público até o repasse dos benefícios previdenciários.

Contratos paralisados e risco de colapso

Segundo documentos enviados ao Ministério da Previdência, o contingenciamento imposto pela equipe econômica já impacta contratos e compromissos administrativos. Um dos principais pontos críticos é o acordo com os Correios, que oferece suporte a segurados vítimas de descontos indevidos em benefícios. O serviço, considerado essencial, pode ser interrompido por falta de verba — o que atrasaria o ressarcimento de aposentados prejudicados por fraudes.

Além disso, o setor de processamento de dados, responsável pela manutenção da folha de pagamento, também sofre com a escassez de recursos. Técnicos alertam que, sem reforço orçamentário, pode haver atraso nos pagamentos e paralisação de sistemas.

INSS pede socorro financeiro

Para evitar um colapso, o INSS solicitou um reforço de R$ 425 milhões, além do desbloqueio imediato de R$ 142 milhões e da antecipação de outros R$ 217 milhões. O pedido foi feito após o governo retirar R$ 190 milhões de recursos destinados ao processamento de dados.

Fraudes e pressões políticas ampliam crise

A falta de verba acontece em meio à CPI do INSS, que investiga descontos indevidos em benefícios. O contrato com os Correios, que ajudava a atender vítimas dessas fraudes, está ameaçado de suspensão. Especialistas alertam que a interrupção pode dificultar o ressarcimento de milhares de aposentados e abalar ainda mais a credibilidade do instituto.

Negociações em andamento

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, afirmou que está em diálogo com o Ministério da Fazenda para reverter parte dos cortes. Segundo ele, o objetivo é garantir a continuidade dos pagamentos e dos serviços à população.

Com um sistema que atende milhões de brasileiros, o INSS enfrenta agora um de seus maiores desafios: manter em funcionamento a principal rede de proteção social do país com orçamento cada vez mais restrito.