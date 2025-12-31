O fim do ano costuma ser um período aguardado com expectativa por quem depende dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Em dezembro, além das despesas típicas das festas, aposentados e pensionistas esperam contar com recursos extras para organizar a ceia, comprar presentes ou simplesmente fechar o ano com mais tranquilidade financeira.

Neste ano, um comunicado recente do INSS confirmou que os pagamentos do mês-base já têm datas definidas e vão ocorrer antes do Natal. O cronograma prevê a liberação dos valores ao longo de dez dias úteis, o que garante que boa parte dos beneficiários receba ainda em dezembro.

Como funciona o calendário de pagamentos do INSS

O pagamento dos benefícios segue uma lógica fixa ao longo do ano. A liberação ocorre de acordo com o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Em regra, os depósitos começam nos últimos dias úteis do mês de referência e se estendem até os primeiros dias úteis do mês seguinte.

Em dezembro, no entanto, o calendário sofre ajustes por causa dos feriados de Natal e Ano Novo. Não há depósitos nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, nem em 1º de janeiro, além dos fins de semana.

Quem recebe até um salário mínimo

Para os segurados que ganham até o piso nacional, os pagamentos começam em 22 de dezembro e seguem até 8 de janeiro, conforme o número final do benefício. Com isso, parte significativa dos valores é liberada ainda antes do Natal, garantindo cinco repasses dentro do ano-calendário.

Benefícios acima do salário mínimo

Já para quem recebe acima de um salário mínimo, os depósitos ficam concentrados entre os dias 2 e 8 de janeiro. Mesmo assim, o cronograma mantém a previsibilidade e permite que os beneficiários se organizem financeiramente.

Expectativa para o valor do INSS em 2026

Além do calendário, outro ponto que chama atenção é o reajuste previsto para o próximo ano. A partir de 2026, o valor do benefício no piso nacional deve passar para R$ 1.621, refletindo a correção pela inflação e o desempenho da economia. A mudança impacta aposentadorias, pensões e auxílios, além de ampliar a margem disponível para empréstimos consignados.

Com o calendário definido e reajuste confirmado, o mês de dezembro termina com motivos extras para comemoração entre os segurados do INSS.