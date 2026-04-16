A partir da próxima semana, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão acesso a um valor de benefício significativamente mais alto, uma vez que os pagamentos do abono anual serão disponibilizados juntamente com o montante mensal.
Popularmente chamado de “13º do INSS”, o pagamento segue a mesma lógica do benefício destinado a trabalhadores com carteira assinada, correspondendo ao valor mensal recebido por aposentados e pensionistas.
Só que, enquanto a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que o 13º seja pago apenas nos últimos meses do ano, beneficiários do INSS têm acesso ao valor de forma antecipada por conta de decretos que têm adiantado o depósito para os primeiros meses do ano.
E o que poucos aposentados e pensionistas sabem é que também é possível saber exatamente quanto será recebido com antecedência, o que pode facilitar a organização dos recursos.
Para isso, basta acessar o site ou aplicativo do Meu INSS utilizando o login e senha do portal Gov.br e, posteriormente, baixar um documento oficial em PDF com os lançamentos por meio da opção “extrato de pagamento”.
Datas de pagamento do 13º do INSS: confira o calendário completo
Por ser depositado junto do benefício mensal, o 13º do INSS seguirá o calendário padrão adotado pela autarquia, que é organizado com base na ordem do número final do benefício (NB) dos segurados.
Além disso, os primeiros beneficiados serão os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621), que serão contemplados com os valores a partir das seguintes datas:
|Número final do benefício
|1ª parcela
|2ª parcela
|1
|24 de abril
|25 de maio
|2
|27 de abril
|26 de maio
|3
|28 de abril
|27 de maio
|4
|29 de abril
|28 de maio
|5
|30 de abril
|29 de maio
|6
|4 de maio
|1 de junho
|7
|5 de maio
|2 de junho
|8
|6 de maio
|3 de junho
|9
|7 de maio
|5 de junho
|0
|8 de maio
|6 de junho
Já no caso dos beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos serão realizados em lotes, contemplando dois números de benefício por vez, conforme o calendário a seguir:
|Número final do benefício
|1ª parcela
|2ª parcela
|1 e 6
|4 de maio
|1 de junho
|2 e 7
|5 de maio
|2 de junho
|3 e 8
|6 de maio
|3 de junho
|4 e 9
|7 de maio
|5 de junho
|5 e 0
|8 de maio
|8 de junho
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