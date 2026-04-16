A partir da próxima semana, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão acesso a um valor de benefício significativamente mais alto, uma vez que os pagamentos do abono anual serão disponibilizados juntamente com o montante mensal.

Popularmente chamado de “13º do INSS”, o pagamento segue a mesma lógica do benefício destinado a trabalhadores com carteira assinada, correspondendo ao valor mensal recebido por aposentados e pensionistas.

Só que, enquanto a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que o 13º seja pago apenas nos últimos meses do ano, beneficiários do INSS têm acesso ao valor de forma antecipada por conta de decretos que têm adiantado o depósito para os primeiros meses do ano.

E o que poucos aposentados e pensionistas sabem é que também é possível saber exatamente quanto será recebido com antecedência, o que pode facilitar a organização dos recursos.

Para isso, basta acessar o site ou aplicativo do Meu INSS utilizando o login e senha do portal Gov.br e, posteriormente, baixar um documento oficial em PDF com os lançamentos por meio da opção “extrato de pagamento”.

Datas de pagamento do 13º do INSS: confira o calendário completo

Por ser depositado junto do benefício mensal, o 13º do INSS seguirá o calendário padrão adotado pela autarquia, que é organizado com base na ordem do número final do benefício (NB) dos segurados.

Além disso, os primeiros beneficiados serão os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621), que serão contemplados com os valores a partir das seguintes datas:

Número final do benefício 1ª parcela 2ª parcela 1 24 de abril 25 de maio 2 27 de abril 26 de maio 3 28 de abril 27 de maio 4 29 de abril 28 de maio 5 30 de abril 29 de maio 6 4 de maio 1 de junho 7 5 de maio 2 de junho 8 6 de maio 3 de junho 9 7 de maio 5 de junho 0 8 de maio 6 de junho

Já no caso dos beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos serão realizados em lotes, contemplando dois números de benefício por vez, conforme o calendário a seguir:

Número final do benefício 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 4 de maio 1 de junho 2 e 7 5 de maio 2 de junho 3 e 8 6 de maio 3 de junho 4 e 9 7 de maio 5 de junho 5 e 0 8 de maio 8 de junho