A apresentadora Ana Maria Braga virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (11) depois de um comentário polêmico feito ao final do programa Mais Você, exibido pela TV Globo. Enquanto os créditos ainda estavam subindo, a comunicadora comentou sobre um dos episódios mais recentes do BBB 26 e chegou a dizer que, se estivesse na casa, iria “dar uma surra” na participante Ana Paula Renault — frase que logo viralizou na internet.

O momento foi captado após a conversa com a convidada Sarah Andrade, eliminada do reality na noite anterior, e enquanto Ana Maria Braga conversava com a parceira de programa Tati Machado. Ao proferir a declaração, a apresentadora recebeu risadas de Tati, mas em seguida teve o microfone cortado pela produção antes de completar a frase.

Repercussão nas redes sociais e contexto da fala

Nas plataformas digitais, o áudio e os trechos compartilhados rapidamente entraram entre os assuntos mais comentados do dia. Muitos internautas reagiram ao comentário, debatendo se a fala representou uma brincadeira espontânea ou se foi inadequada para o horário e para o formato do programa.

A declaração aparece em um momento em que o BBB 26 viveu um dia agitado no reality: uma discussão entre Sol Vega e Ana Paula Renault também tomou conta das conversas dentro da casa e na internet, com pedidos de punição entre parte do público. Essa sequência de acontecimentos contribuiu para que o comentário da apresentadora ganhasse ainda mais atenção.

Equilíbrio entre opinião e profissionalismo

Especialistas em comunicação e espectadores levantaram questionamentos sobre a postura de Ana Maria Braga, considerando que figuras públicas e apresentadores de programas jornalísticos e de entretenimento sempre caminham entre expressar opinião e manter certa neutralidade. O episódio reacende o debate sobre os limites do comentário de celebridades sobre realities que também fazem parte da grade de programação de suas próprias emissoras.

A Globo ainda não divulgou posicionamento oficial sobre o caso até o momento.