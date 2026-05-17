Em um condomínio fechado na região da Granja Viana, na Grande São Paulo, está uma mansão avaliada em cerca de R$ 18 milhões. O imóvel pertence à influenciadora e empresária Bianca Andrade, que ficou conhecida nacionalmente após participar do BBB 20 e tem uma carreira de sucesso como empreendedora.

O terreno tem aproximadamente 2.400 m², enquanto a área construída chega a cerca de 1.180 m². O imóvel foi planejado para oferecer conforto no dia a dia e também opções de lazer dentro de casa, por isso conta com quatro suítes grandes, além de academia privativa, sauna, adega para vinhos, uma área gourmet para receber convidados e uma sala de cinema particular.

Detalhe mais comentado da casa

Um dos pontos da casa que mais chama atenção é o aquário instalado na área social da mansão, com capacidade de cerca de 34 mil litros. Ele se tornou destaque na mansão da influenciadora, principalmente nos vídeos em que ela mostra a casa. Além dele, existe também um segundo aquário menor, com aproximadamente 7 mil litros, voltado para corais.

Estilo moderno e acabamento

A arquitetura segue um estilo moderno, com bastante uso de vidro, linhas retas e uma combinação de materiais como concreto, madeira e metal. A decoração aposta em um visual minimalista, com cores neutras como preto, branco e tons de madeira.