A história da Eskimó Sorvetes começou de forma simples em uma pequena sala térrea de apenas 200 metros quadrados no Centro de Criciúma. Fundada em 1981 pelo empresário Pedro Reis, a marca catarinense iniciou suas atividades com poucos equipamentos e produção praticamente artesanal, mas décadas depois conquistou o posto de maior fabricante de picolés da América Latina.

Nos primeiros anos, a produção contava com apenas dois equipamentos de picolés e três máquinas de sorvete consideradas modernas para a época. O processo exigia trabalho manual intenso e utilizava técnicas simples para retirada dos produtos. Com o crescimento da demanda, a empresa decidiu ampliar sua estrutura e, em 2006, transferiu a fábrica para o bairro Mineração, em Içara.

A expansão acelerou ainda mais nos anos seguintes. Em 2009, a empresa inaugurou sua primeira loja no modelo de franquia em Içara, fortalecendo a aproximação com os consumidores. Já em 2014, um dos maiores sucessos da marca chegou ao mercado: o picolé Los Palitos Mexicanos, produto que rapidamente virou destaque de vendas e ajudou a consolidar a aposta da empresa em inovação.

Com novos investimentos industriais, a Eskimó passou a operar em um grande complexo às margens da BR-101 e intensificou a automatização da produção a partir de 2020. Atualmente, a marca possui mais de 100 filiais espalhadas por 14 estados brasileiros e mantém um laboratório próprio para desenvolvimento de sabores e análise de tendências do mercado de sorvetes.

Expansão nacional ajudou marca a crescer rapidamente

A trajetória da Eskimó Sorvetes ganhou força fora de Santa Catarina nos últimos anos. Em 2018, a empresa inaugurou sua primeira filial administrada diretamente pela fábrica em Peruíbe, ampliando a presença da marca no Sudeste do país.

Além do crescimento físico, a empresa também passou a investir fortemente em tecnologia e novos formatos de consumo. Entre as novidades implementadas estão máquinas automatizadas para produção de picolés e sorvetes e a introdução de produtos vendidos em caixinhas, tendência inspirada no mercado europeu e voltada à praticidade para os consumidores.