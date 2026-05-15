Nas últimas semanas, muitas celebridades foram surpreendidas com uma brusca redução em seu número de seguidores no Instagram. De acordo com informações divulgadas pela revista Marie Claire, as perdas variaram de 100 mil a quase 20 milhões.

Inicialmente, o caso foi encarado como algum tipo de erro da plataforma. Porém, posteriormente, a Meta, que é a empresa responsável pelo Instagram, esclareceu o ocorrido por meio de sua central de ajuda.

Segundo a empresa, foi realizada uma “limpeza” para eliminar exclusivamente contas falsas, robôs e perfis sem atividade para mitigar riscos de segurança digital e, com isso, reforçar a proteção de usuários ativos.

Na nota, a Meta também afirmou que nenhum usuário ativo foi afetado pelo processo, e ainda destacou que, caso sejam restaurados, perfis que acabaram sendo suspensos serão incluídos novamente na contagem de seguidores após a verificação.

Perda de seguidores no Instagram: confira números

Nem todas as celebridades sentiram da mesma forma os impactos da “limpa” promovida pelo Instagram. É o caso do jogador Vinícius Júnior e da influenciadora Lore Improta, que possuem milhões de seguidores e teriam registrado perdas de cerca de 200 mil seguidores cada.

Já Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Anitta enfrentaram um cenário mais severo, com reduções variando entre 500 mil e 900 mil seguidores. Inclusive, diante da situação, a cantora de hits como “Envolver” e “Mi Amor” utilizou suas redes sociais para questionar o que teria motivado a situação.

Perdas ainda maiores foram registradas nas contas de estrelas como Beyoncé, Kylie Jenner e Cristiano Ronaldo, cujos prejuízos na base de fãs chegaram à casa dos milhões de seguidores após a varredura.

É relevante lembrar que a Meta realiza esse tipo de ação frequentemente, visando manter suas plataformas livres de “peso morto”. Sendo assim, é provável que as bases de seguidores sofram novas oscilações no futuro.