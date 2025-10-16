A proximidade do término do vínculo de Neymar com o Santos, previsto para dezembro, reacendeu o interesse de grandes clubes europeus. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, nomes como Inter de Milão e Napoli analisam a possibilidade de contratar o atacante já na próxima janela de transferências, em janeiro.

Clubes italianos reconsideram proposta

De acordo com fontes ligadas ao repórter italiano, inicialmente os dois clubes mostravam pouco entusiasmo com a ideia de investir em Neymar. Nos últimos meses, porém, esse cenário mudou. O empresário Pini Zahavi, que gerencia a carreira do jogador, intensificou as conversas com dirigentes italianos, apresentando o projeto de retorno do craque ao futebol europeu. As negociações, ainda em estágio inicial, reacendem as especulações sobre o futuro do camisa 10.

Temporada irregular, mas com números sólidos

Nesta temporada, o atacante disputou 21 partidas pelo Santos, marcou seis gols e deu três assistências. Apesar de oscilações ao longo do ano, Neymar manteve protagonismo e segue sendo um dos principais nomes do elenco. Sua permanência no clube, no entanto, é incerta, já que o jogador vê na Europa a chance de retomar o alto nível competitivo e se preparar para o próximo ciclo da Seleção Brasileira.

Futuro em aberto

A situação do craque é acompanhada atentamente por clubes e torcedores. Para especialistas, as próximas semanas serão determinantes para o futuro do atacante. Caso não renove com o Santos, Neymar pode voltar ao continente europeu ainda antes do fim da temporada, em busca de um novo desafio e da retomada do protagonismo internacional que marcou sua carreira.