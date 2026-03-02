As aulas serão paralisadas por dois dias a partir da primeira quinta-feira de abril por causa das celebrações da Semana Santa em 2026. Neste ano, a Páscoa será comemorada no dia 5 de abril (domingo), e a Sexta-feira Santa, feriado nacional, cairá no dia 3 de abril. Com isso, escolas públicas e privadas devem suspender as atividades já na Quinta-feira Santa, dia 2 de abril.

A pausa ocorre em razão do feriado nacional da Paixão de Cristo, celebrado na sexta-feira. Como muitas instituições de ensino já não têm aulas na Quinta-feira Santa, o calendário acaba garantindo dois dias consecutivos sem atividades letivas. A medida segue o padrão adotado em anos anteriores durante o período religioso.

A Semana Santa de 2026 começa oficialmente no dia 29 de março, com o Domingo de Ramos, e segue com a Quinta-feira Santa (2 de abril), a Sexta-feira Santa (3 de abril), o Sábado de Aleluia (4 de abril) e o Domingo de Páscoa (5 de abril). O período é tradicionalmente marcado por celebrações religiosas e também por mudanças na rotina escolar e de trabalho.

Na prática, estudantes terão quatro dias seguidos de folga, considerando a paralisação na quinta e sexta-feira somada ao fim de semana. O intervalo prolongado permite que famílias organizem viagens, participem de celebrações religiosas ou simplesmente aproveitem o descanso antes da retomada das aulas na semana seguinte.

