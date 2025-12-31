A discussão sobre o reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica para 2026 começou a ganhar forma nesta segunda-feira (15). Em agenda oficial em Campina Grande, na Paraíba, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a correção não ficará abaixo da inflação. A sinalização reforça o compromisso do governo federal em preservar o poder de compra dos docentes e manter a política de valorização da carreira.

A declaração foi dada após a inauguração de novas áreas do Hospital Universitário Alcides Carneiro, ligado à Universidade Federal de Campina Grande, ocasião em que o ministro também participou da cerimônia de posse do novo reitor da instituição.

Índice oficial ainda será definido

Apesar da expectativa do setor, o percentual exato do reajuste ainda não foi divulgado. Segundo Camilo Santana, o índice só será confirmado em dezembro, quando os dados utilizados no cálculo anual do piso estiverem consolidados. O ministro destacou que a definição depende de indicadores técnicos previstos em lei.

Ele ressaltou que, independentemente do resultado, a diretriz do governo é clara: não permitir perdas salariais para os professores. A fala ocorre em um momento de apreensão entre educadores, diante de estimativas iniciais que apontavam um aumento limitado, influenciado pela variação do Valor Aluno Ano do Fundeb, parâmetro previsto na legislação.

Desafios para garantir o pagamento do piso

Outro ponto abordado pelo ministro foi a dificuldade de implementação do piso em todo o país. Camilo Santana lembrou que estados e municípios enfrentam entraves financeiros e que há ações judiciais em curso por descumprimento da regra.

Para lidar com o problema, o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho com representantes de professores, gestores estaduais e municipais. A proposta é discutir alternativas que garantam a sustentabilidade do pagamento e evitem desigualdades entre as redes de ensino.

Piso nacional e valorização docente

O piso salarial do magistério é aplicado a professores da rede pública com jornada de 40 horas semanais e funciona como referência nacional. Atualizado todos os anos, o mecanismo é visto como essencial para fortalecer a carreira docente, embora frequentemente gere debates orçamentários.

Ao indicar que a inflação será, no mínimo, recomposta em 2026, o governo busca responder a uma demanda histórica da categoria. Entidades representativas acompanham o processo de perto e aguardam o anúncio oficial nas próximas semanas, defendendo que a correção seja acompanhada de políticas mais amplas de valorização da educação no país.