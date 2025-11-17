O auxílio por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença, é um benefício previdenciário destinado aos trabalhadores que, por motivo de saúde, ficam temporariamente impossibilitados de exercer suas atividades profissionais.

Essa proteção social é fundamental para garantir sustento durante o afastamento. No entanto, nem sempre a solicitação resulta em aprovação imediata.

Muitas vezes, o pedido é negado, o que pode gerar frustração e incerteza sobre os próximos passos. Nessas situações, é essencial compreender com clareza o motivo da recusa para agir corretamente.

Auxílio por incapacidade temporária foi negado? Saiba o que fazer

Quando o benefício do auxílio é indeferido, o primeiro passo é consultar o resultado da perícia médica feita pelo INSS. Esse laudo está disponível no portal ou aplicativo Meu INSS, e nele consta a justificativa técnica da negativa.

Entender essa motivação é indispensável, pois as causas podem variar e determinam como o segurado deve proceder.

Uma das razões mais comuns para a recusa é a falta de comprovação da incapacidade laboral. O simples diagnóstico de uma doença não é suficiente: o perito avalia se a condição compromete, de fato, a capacidade de trabalhar.

Isso significa que, mesmo doente, o trabalhador pode ser considerado apto, dependendo das funções que desempenha.

Nesses casos, a melhor estratégia é buscar documentação médica mais detalhada, com laudos atualizados, exames recentes e atestados que deixem claro o impacto funcional da doença.

Documentação inadequada e período de afastamento podem causar recusa do auxílio por incapacidade temporária do INSS

Outro fator que costuma gerar negativa é a documentação inadequada. Atestados sem identificação médica, laudos incompletos ou documentos ilegíveis são falhas frequentes.

Para reverter esse tipo de indeferimento, é necessário reunir todos os papéis exigidos, garantindo que estejam completos, legíveis e dentro do prazo de validade, especialmente o atestado, que deve ter sido emitido até 90 dias antes da perícia.

Há ainda situações em que o pedido é feito fora do período correto de afastamento ou quando o segurado já recebe outro benefício incompatível.

Nesses casos, é preciso ajustar o pedido de acordo com as regras do INSS ou consultar um advogado previdenciário para avaliar alternativas legais.

Para tirar dúvidas ou obter orientações específicas, o segurado pode entrar em contato com o INSS pelo telefone 135, com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Também é possível acessar os serviços digitais por meio do site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.