Os aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS começaram novembro com uma boa notícia que deve impactar o bolso.

O Instituto Nacional do Seguro Social decidiu antecipar o início do calendário de pagamentos dos benefícios deste mês em relação ao mês passado, o que, na prática, significa que muitos brasileiros vão receber antes do que esperavam.

Enquanto em outubro os primeiros depósitos só caíram no dia 27, agora, em novembro, os créditos serão iniciados já no dia 24, uma mudança que representa um alívio no orçamento para milhares de famílias.

Aposentados ganham presentão e pagamento antecipado do INSS

A alteração nas datas de pagamento afeta todos os tipos de benefícios gerenciados pelo INSS, como aposentadorias, pensões, auxílios (doença, acidente, reclusão) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A organização dos repasses segue o sistema tradicional, baseado no penúltimo número do Número do Benefício (NB), e é dividida em dois calendários distintos: um para os segurados que recebem até um salário mínimo (atualmente R$ 1.518) e outro para quem tem direito a valores superiores a esse piso.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começam no dia 24 de novembro e seguem até 5 de dezembro. Já os beneficiários com renda mensal acima do mínimo terão os créditos liberados a partir de 2 de dezembro, com os últimos depósitos sendo efetuados no dia 8.

Esse escalonamento é feito para evitar congestionamentos no sistema bancário e facilitar a logística de liberação dos valores.

Calendário INSS novembro – até 1 salário mínimo

Final do benefício Data do pagamento 1 24 de novembro 2 25 de novembro 3 26 de novembro 4 27 de novembro 5 28 de novembro 6 1º de dezembro 7 2 de dezembro 8 3 de dezembro 9 4 de dezembro 0 5 de dezembro

Calendário INSS novembro – acima de 1 salário mínimo

Finais do benefício Data do pagamento 1 e 6 2 de dezembro 2 e 7 3 de dezembro 3 e 8 4 de dezembro 4 e 9 5 de dezembro 5 e 0 8 de dezembro

Como verificar a data de pagamento do INSS em novembro de 2025?

Quem quiser consultar o valor exato que vai receber ou verificar a data correta do crédito deve acessar o sistema Meu INSS, disponível pelo site ou pelo aplicativo oficial MEU INSS.

O login é feito com a conta Gov.br. Dentro da plataforma, basta procurar a opção “Extrato de Pagamento” para ver todos os detalhes do benefício.

Caso precise de ajuda, o telefone 135 também está disponível: atendimento humano de segunda a sábado, das 7h às 22h, e atendimento automatizado todos os dias, 24h por dia.