O Banco Central utilizou seu canal oficial no YouTube para divulgar um aviso importante sobre o uso do Pix, hoje o meio de pagamento mais popular entre os brasileiros. A orientação vale para clientes de todas as instituições financeiras, como Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e fintechs, e tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre cobranças realizadas por meio da ferramenta.

O comunicado trata especificamente das chamadas cobranças via Pix, que funcionam como pedidos formais de pagamento. Esse tipo de solicitação pode ser enviada por QR Code ou pelo recurso Pix Copia e Cola, com funcionamento semelhante ao de um boleto bancário, permitindo definir data de vencimento, juros e até descontos.

Entenda como funcionam as cobranças pelo Pix

Segundo o Banco Central, sempre que uma cobrança é gerada, o cliente é previamente informado pelo banco. Isso permite que o pagador confira os dados e, se necessário, entre em contato com o prestador do serviço antes de autorizar qualquer pagamento. No caso do Pix Automático, essa comunicação prévia é obrigatória e garante mais transparência ao processo.

O Pix Automático foi criado para facilitar pagamentos recorrentes, como contas de consumo, mensalidades, aluguel, condomínio e serviços digitais. Após a autorização inicial do cliente, as cobranças passam a ser feitas automaticamente, sem a necessidade de confirmar cada transação mês a mês.

“O Pix Automático simplifica a rotina do usuário, já que a autorização acontece uma única vez. Depois disso, os pagamentos recorrentes são realizados de forma automática, com segurança e comodidade”, destacou o Banco Central em seu comunicado.

Como ativar o Pix Automático no banco

Para utilizar o Pix Automático, o primeiro passo é verificar se a empresa prestadora do serviço oferece essa modalidade de pagamento. Em seguida, o cliente recebe uma solicitação por QR Code, link ou notificação no aplicativo bancário.

No app do banco, basta acessar a área do Pix e procurar pela opção Pix Automático ou Pagamentos Automáticos. Após conferir as informações e autorizar, o serviço passa a funcionar de forma programada, com controle total pelo aplicativo.

A orientação do Banco Central é que os usuários acompanhem regularmente as autorizações concedidas, garantindo mais segurança e organização financeira no uso do Pix.