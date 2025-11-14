Nesta sexta-feira, 14 de novembro, correntistas e clientes bancários devem ficar atentos: as agências dos bancos de uma cidade do interior paulista não funcionarão hoje.

O motivo é um feriado municipal, que leva ao fechamento total das unidades físicas das empresas na localidade.

Apesar da paralisação presencial, os serviços digitais continuam disponíveis normalmente, o que exige dos consumidores um pouco mais de planejamento para evitar transtornos com prazos e pagamentos.

Bancos anunciam fechamentos nesta sexta-feira – 14/11

Esse tipo de paralisação em datas comemorativas locais é comum em várias regiões do Brasil e pode ocorrer em diferentes municípios ao longo do ano.

Em alguns casos, inclusive, várias cidades decretam feriados em sequência, o que pode coincidir com feriados nacionais e resultar em impactos mais amplos no funcionamento de bancos, órgãos públicos e comércios.

Por isso, saber como se organizar para esses períodos é essencial.

No caso desta sexta-feira, o fechamento atinge a cidade de Serra Azul, no interior de São Paulo. O município celebra hoje seu aniversário, um feriado previsto no calendário oficial da cidade.

Como acontece em feriados locais, todas as agências bancárias suspendem o atendimento presencial, seguindo orientações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Para os moradores que precisam realizar transações financeiras, a recomendação é usar os canais eletrônicos: aplicativos, internet banking e caixas automáticos permanecem funcionando normalmente.

Além disso, é indicado programar com antecedência o pagamento de boletos, transferências e demais operações que dependem do sistema bancário.

Bancos ainda devem fechar em feriados de 2025, municipais e nacionais

Importante destacar que o fechamento nesta sexta-feira se restringe exclusivamente a Serra Azul. Em outras cidades do país, o atendimento bancário segue em seu horário normal.

Situações semelhantes costumam ocorrer em municípios que comemoram datas próprias, como aniversários de fundação, e também em todo o território nacional durante os feriados nacionais oficiais.

Ainda em novembro, os bancos também estarão fechados no dia 20, devido ao Dia da Consciência Negra, que agora é feriado nacional.

Neste ano, a data cai em uma quinta-feira, o que pode provocar a suspensão do expediente também na sexta-feira, caso o ponto facultativo seja adotado por órgãos públicos e empresas.

Já em dezembro, os feriados de Natal (25/12) e Ano-Novo (01/01) fecham o calendário oficial, ambos caindo em quintas-feiras.

Para evitar imprevistos, o ideal é sempre acompanhar os calendários locais e nacionais, e realizar com antecedência quaisquer operações bancárias essenciais em períodos de feriado.