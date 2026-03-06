As agências bancárias em todo o Brasil terão três dias consecutivos sem atendimento ao público no início de abril. A interrupção acontece por causa do calendário da Páscoa, que em 2026 cairá no começo do mês e afetará o funcionamento normal do sistema bancário.

De acordo com o calendário, as agências estarão fechadas na sexta-feira, 3 de abril, data em que é celebrado o feriado nacional da Sexta‑feira Santa. Como o sábado e o domingo já não costumam ter atendimento presencial nos bancos, as instituições acabarão emendando três dias seguidos sem funcionamento para o público.

Assim, os clientes não poderão realizar operações diretamente nas agências nos dias 3, 4 e 5 de abril. Durante esse período, apenas os canais digitais, caixas eletrônicos e aplicativos bancários continuarão disponíveis para movimentações financeiras.

O atendimento presencial nas agências será retomado normalmente na segunda-feira seguinte, dia 6 de abril. Por isso, especialistas recomendam que quem precisa resolver questões bancárias presenciais se organize com antecedência para evitar imprevistos durante o feriado prolongado.

Quais são os principais feriados nacionais de 2026

O ano de 2026 terá vários feriados nacionais distribuídos ao longo do calendário, alguns deles formando possíveis períodos prolongados de descanso. Entre as datas mais importantes estão o Dia de Tiradentes em 21 de abril, o Dia do Trabalhador em 1º de maio e o Dia da Independência do Brasil em 7 de setembro.

Outras datas tradicionais incluem o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, o Dia de Finados, em 2 de novembro, e o Natal, celebrado em 25 de dezembro. Esses feriados costumam impactar o funcionamento de serviços públicos, bancos e comércio em diversas regiões do país.