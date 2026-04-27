Os bancos de todo o Brasil terão mudanças no funcionamento na primeira sexta-feira de maio de 2026. Isso acontece por conta do feriado nacional do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que neste ano cairá justamente em uma sexta-feira. Com isso, as agências bancárias não terão atendimento presencial ao público nessa data.

Durante o feriado, apenas serviços essenciais continuarão disponíveis para os clientes. Operações como transferências via aplicativos, pagamentos digitais e uso de caixas eletrônicos poderão ser realizados normalmente. Já atendimentos que dependem de funcionários nas agências ficam suspensos até o próximo dia útil.

Contas com vencimento marcado para o dia 1º de maio poderão ser pagas no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multa. A recomendação dos bancos é antecipar pagamentos ou utilizar canais digitais para evitar filas e atrasos. Empresas e pessoas físicas devem ficar atentas, especialmente em relação a boletos e compromissos financeiros.

O atendimento nas agências será retomado normalmente na segunda-feira seguinte, dia 4 de maio. Até lá, os canais digitais seguem como principal alternativa para movimentações bancárias. A Federação Brasileira de Bancos costuma reforçar o uso de aplicativos e internet banking nessas situações.

Confira outros feriados nacionais que vão marcar o calendário

Após o feriado do Dia do Trabalho, o calendário de 2026 ainda reserva outras datas importantes para os brasileiros. Entre elas estão o feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

Também fazem parte da lista o Dia de Finados, em 2 de novembro, e a Proclamação da República, em 15 de novembro. Outro destaque fica para o Natal, comemorado em 25 de dezembro, que encerra o ano com mudanças significativas no comércio e no setor bancário. Dependendo do dia da semana em que os feriados caem, pode haver possibilidade de prolongar o descanso.