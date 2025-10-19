Uma suposta política interna de uma empresa norte-americana causou revolta entre internautas após viralizar nas redes sociais. O caso veio à tona depois que a plataforma OnRecord Networks, que divulga relatos anônimos de profissionais sobre o ambiente de trabalho, publicou o e-mail de um gerente para um funcionário que atua em regime de home office.

A regra do controle total

Na mensagem, o superior chama a atenção do empregado por ter demorado a responder a um chat da equipe. O gerente cita a chamada “regra dos 5 minutos”, que obriga os colaboradores a informarem sempre que precisarem se afastar do computador — mesmo para ir ao banheiro — e determina que a ausência não ultrapasse cinco minutos.

O e-mail reforça ainda que os funcionários devem avisar a equipe “sempre que precisarem sair da mesa, por qualquer motivo”, com o argumento de manter o alinhamento entre os colegas e evitar falhas de comunicação.

Reação nas redes

A publicação rapidamente viralizou. No TikTok, o vídeo que expôs o conteúdo do e-mail ultrapassou 218 mil visualizações e recebeu mais de 1,8 mil comentários. A maioria dos usuários criticou a medida, classificando-a como “absurda”, “abusiva” e “invasiva”.

Alguns internautas ironizaram a situação e sugeriram que o funcionário respondesse ao gerente com mensagens detalhando cada ida ao banheiro ou pausa para beber água.

Debate sobre limites no trabalho remoto

O episódio reacendeu discussões sobre o controle excessivo de produtividade no home office. Desde o avanço do trabalho remoto, muitas empresas têm sido criticadas por adotar práticas consideradas invasivas, como monitoramento de tempo de tela e vigilância constante. Especialistas em relações de trabalho apontam que medidas desse tipo violam o direito à privacidade e afetam diretamente o bem-estar dos funcionários.