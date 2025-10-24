Em São Paulo, o transporte público oferece isenção total da tarifa para grupos específicos, como estudantes de baixa renda, bolsistas do ProUni e do Fies, idosos, pessoas com deficiência e todos os passageiros que utilizam os ônibus municipais aos domingos e feriados determinados. O benefício é concedido por meio do Bilhete Único, cartão que garante acesso gratuito ao Metrô, à CPTM e aos ônibus integrados da capital.

Quem pode solicitar a gratuidade estudantil

Para ter direito ao transporte gratuito, o estudante precisa cumprir alguns critérios estabelecidos pela Prefeitura de São Paulo. No caso dos alunos de baixa renda, é necessário que a renda familiar per capita seja inferior a um salário e meio e que o beneficiário possua um Número de Identificação Social (NIS) ativo no CadÚnico.

Os bolsistas integrais do ProUni e os estudantes com financiamento pelo Fies também podem solicitar o benefício, independentemente da renda familiar. O programa contempla alunos do ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Como solicitar o Bilhete Único de estudante

O pedido deve ser feito pela própria instituição de ensino. O aluno precisa informar o interesse em aderir ao Bilhete Único de estudante, e a escola ou universidade envia seus dados para a SPTrans. Após a validação, o estudante paga uma taxa equivalente a sete tarifas de transporte — atualmente cerca de R$ 35 — e recebe o cartão em até 15 dias úteis.

É importante lembrar que o Bilhete Único é pessoal e intransferível. Quando as cotas gratuitas se esgotam, o sistema volta a cobrar o valor integral das passagens.

Outros grupos com direito à gratuidade

Além dos estudantes, têm direito à isenção idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e todos os passageiros que utilizam ônibus municipais aos domingos, no Natal (25/12), no Ano Novo (1º/1) e no aniversário de São Paulo (25/1). A medida busca facilitar a mobilidade urbana e ampliar o acesso ao transporte público na capital.