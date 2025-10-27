O empresário Pedro Brair, presidente da rede Farmácias São João e um dos nomes mais influentes do varejo farmacêutico no Brasil, realizou na manhã desta segunda-feira (27) uma grande convenção de vendas no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O evento corporativo reuniu milhares de funcionários de diversas regiões do país e terá encerramento com show de Alexandre Pires à tarde.

A comemoração chamou atenção nas redes sociais por um detalhe curioso: Brair é gremista declarado e chegou a ser cogitado para investir no futebol do Grêmio, sendo apontado como possível apoiador de uma das chapas na eleição presidencial do clube, marcada para novembro de 2025. A realização da festa no estádio do Internacional, rival histórico do Tricolor, gerou repercussão entre torcedores, que ironizaram o fato de o bilionário “fechar o Beira-Rio” em plena segunda-feira.

A convenção da São João mobilizou uma grande estrutura de transporte e logística. Diversos ônibus vindos de várias cidades do Sul chegaram ao estádio desde as primeiras horas da manhã, levando colaboradores para participar da celebração. O evento faz parte do calendário anual da rede, que costuma promover encontros grandiosos para premiar equipes e apresentar metas de crescimento.

Pedro Bair “fechou” o estádio Beira-Rio para evento

Internamente, o Internacional justificou que a realização da festa se deu por meio da Brio, empresa responsável pela administração e locação do Beira-Rio para eventos corporativos. O clube destacou que não teve envolvimento direto na negociação, buscando afastar qualquer associação entre a festa e o contexto da rivalidade com o Grêmio.

Pedro Brair, natural de Santo Augusto (RS), construiu um império empresarial a partir de origens humildes. Começou a trabalhar aos nove anos e iniciou sua trajetória como atendente de farmácia no interior gaúcho. Hoje, lidera um grupo com mais de 1.100 lojas, 20 mil funcionários e faturamento estimado em R$ 8 bilhões para 2024, consolidando a São João como uma das maiores redes de farmácias da América Latina.

Além do setor farmacêutico, Brair também é sócio do Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e é considerado um dos principais nomes do empreendedorismo gaúcho. Mesmo sem envolvimento oficial com o Grêmio, seu nome continua citado nos bastidores do clube como possível investidor em futuras gestões.