O programa social Bolsa Família segue impactando a vida de milhões de famílias brasileiras em 2026. Nesta segunda-feira (23), a Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento da parcela de fevereiro para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 6, dentro do calendário oficial de repasses.

Segundo dados oficiais, o programa vai alcançar 18,84 milhões de famílias neste mês, com um investimento total de cerca de R$ 13 bilhões pelo Governo Federal. O valor básico do benefício continua sendo de R$ 600 por família, mas, com os adicionais previstos no programa, o valor médio recebido pelos beneficiários neste mês sobe para cerca de R$ 690,01.

Esses adicionais incluem pagamentos extras para gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças de até 6 anos e jovens entre 7 e 18 anos, ampliando o suporte financeiro para cada família conforme sua composição.

O Bolsa Família visa reduzir a pobreza e a insegurança alimentar ao oferecer uma renda mínima mensal às famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas com crianças pequenas ou membros em fase de desenvolvimento. O pagamento segue um calendário mensal de acordo com o número final do NIS, distribuindo os recursos ao longo do mês.

Além do valor base e dos adicionais, o programa também conta com regras de proteção que permitem a continuidade do recebimento do benefício em situações específicas, como quando algum membro da família melhora de renda, garantindo apoio por um tempo determinado mesmo após mudanças na condição econômica.

Pagamentos seguem calendário escalonado e reforçam proteção social

Os repasses do Bolsa Família continuam sendo realizados de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), o que organiza o fluxo de pagamentos ao longo do mês. Os valores são depositados pela Caixa Econômica Federal e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, além de saque em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento.

Com investimento bilionário mensal, o programa segue como uma das principais ferramentas de combate à pobreza no país, garantindo renda mínima para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O reforço nos benefícios adicionais amplia a proteção a crianças, adolescentes e gestantes.