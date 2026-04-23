Com abril se aproximando o fim, os beneficiários do programa Bolsa Família começam a se programar para arcar com seus compromissos financeiros, já que o valor geralmente é depositado nos últimos dias úteis do mês.

Apesar do ciclo atual de pagamentos ter se iniciado no dia 16, conforme divulgado pelo calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o feriado do Dia de Tiradentes, celebrado no dia 21, causou uma interrupção.

Contudo, na quarta-feira (22), a situação foi normalizada. Com isso, os depósitos voltaram a ser efetuados normalmente para os beneficiários por meio de sua conta poupança na Caixa Econômica Federal ou conta Caixa Tem.

E de acordo com o cronograma oficial do MDS, que organiza a ordem de pagamentos com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), nesta quinta-feira (23), os repasses serão efetuados para beneficiários cujo número final é o 5.

Vale lembrar que o Bolsa Família costuma ser liberado nas primeiras horas da manhã do dia do pagamento, geralmente a partir das 3h da madrugada. Portanto, o valor mensal pode já ter sido disponibilizado na conta.

Calendário do Bolsa Família: últimas datas de abril

Conforme mencionado anteriormente, os repasses do Bolsa Família geralmente ocorrem nos últimos dias úteis do mês e são organizados com base no último dígito do NIS. Sendo assim, em abril, ainda há repasses programados para as seguintes datas:

Final do NIS 6: 24 de abril

24 de abril Final do NIS 7: 27 de abril

27 de abril Final do NIS 8: 28 de abril

28 de abril Final do NIS 9: 29 de abril

29 de abril Final do NIS 0: 30 de abril

Na data marcada, os beneficiários do programa recebem tanto o valor base, que atualmente é de R$ 600, quanto valores adicionais, exclusivos para famílias que atendem a critérios específicos, que variam entre R$ 50 e R$ 150.