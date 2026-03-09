A partir de 18 de março, milhões de famílias começam a receber uma nova parcela do Bolsa Família. O valor base é de R$ 600, mas dependendo da composição familiar, esse número pode aumentar.

O cronograma do Bolsa Família segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), informação que pode ser consultada no cartão do beneficiário ou nos aplicativos oficiais do programa.

Os depósitos são realizados sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Quem tem NIS terminado em 1 recebe primeiro, enquanto os beneficiários com final 0 recebem no encerramento do calendário.

Veja as datas de pagamento em março:

NIS final 1: 18/03

NIS final 2: 19/03

NIS final 3: 20/03

NIS final 4: 23/03

NIS final 5: 24/03

NIS final 6: 25/03

NIS final 7: 26/03

NIS final 8: 27/03

NIS final 9: 30/03

NIS final 0: 31/03

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, mas também é possível realizar saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes autorizados.

Regras para ter acesso ao benefício

O programa é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para calcular esse limite, são somados todos os rendimentos e o valor é divido pelo número de moradores.

Outro requisito é ter cadastro ativo no CadÚnico, principal base de dados utilizada pelo governo para identificar famílias de baixa renda. Após o cadastro, as informações passam por análise do governo, que define a inclusão ou não no programa.

Compromissos em saúde e educação

A permanência no Bolsa Família depende do cumprimento de algumas exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar de crianças e adolescentes e a manutenção da carteira de vacinação. Caso essas condições não sejam atendidas, o pagamento pode ser bloqueado.

Complementos aumentam o valor final

O valor pago pelo Bolsa Família é formado pela soma de diferentes modalidades de benefício, para garantir que o total recebido por família não fique abaixo de R$ 600 mensais. Entre eles está o Benefício de Renda de Cidadania e Benefício Complementar.

Também existem pagamentos extras voltados a determinados perfis familiares. Crianças de até seis anos garantem um adicional de R$ 150 por meio do Benefício Primeira Infância. Além disso, gestantes, jovens de 7 a 17 anos e bebês com até sete meses podem gerar um acréscimo de R$ 50 por pessoa.