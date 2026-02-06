Os pagamentos do Bolsa Família de fevereiro de 2026 começam na quinta-feira, dia 12. Cerca de 21 milhões de beneficiários do programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) estão aptos a receber. Os primeiros a receber os valores serão as pessoas cujo dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) é 1.

Os repasses seguem o calendário escalonado de acordo com o último dígito do NIS, respeitando apenas os dias úteis. Dessa forma, após o pagamento para os beneficiários com NIS final 2 no dia 13, os depósitos são retomados em 18 de fevereiro para quem tem final 3, avançando gradualmente até o dia 27, quando recebem os inscritos com NIS final 0.

Os valores são depositados automaticamente nas contas digitais do Caixa Tem ou podem ser movimentados pelo aplicativo do Bolsa Família. Também é possível sacar o benefício em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes bancários, utilizando o cartão do programa ou a biometria cadastrada.

Para garantir o recebimento, é fundamental que os dados estejam atualizados no Cadastro Único e que as famílias cumpram as condicionalidades exigidas, como a frequência escolar de crianças e adolescentes e o acompanhamento de saúde. Informações detalhadas sobre valores, datas e situação do benefício podem ser consultadas nos aplicativos oficiais do governo.

Previsão de pagamentos para 2026