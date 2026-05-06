Os pagamentos do Bolsa Família em maio começam no dia 18 e vão até o dia 29. O dinheiro é liberado de forma gradual, seguindo o último número do NIS de cada beneficiário. Neste mês, o calendário foi mantido sem mudanças por causa do feriado e os pagamentos seguem exatamente como estavam previstos anteriormente.

O que mudou neste mês

O calendário foi mantido sem antecipações, seguindo o planejamento normal do mês. Além disso, mesmo com o valor mínimo sem aumento, a média dos pagamentos pode ser um pouco maior por causa dos adicionais que continuam sendo pagos, o que pode elevar o valor final recebido pelas famílias.

Valores do programa

O valor mínimo do Bolsa Família continua sendo de R$ 600 por família. Mesmo assim, o total recebido pode ser maior dependendo da composição familiar, já que os adicionais continuam valendo.

Famílias com crianças pequenas recebem um valor extra de R$ 150, assim como aquelas que têm gestantes, bebês ou jovens recebem R$ 50. Esses complementos aumentam o valor final e fazem com que muitas famílias recebam mais do que o mínimo.

Consulta e acesso aos valores

Quem quiser saber quanto vai receber pode consultar as informações logo no início do mês pelos aplicativos oficiais do Bolsa Família ou Caixa Tem. Essa consulta ajuda no planejamento e permite que a família se organize melhor antes do pagamento cair.