Apontado como a maior rede de varejo alimentar do Pará e da Região Norte, segundo o ranking mais recente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o Grupo Líder responde, isoladamente, por uma parcela significativa do faturamento do setor na região.

Entretanto, apesar de, atualmente, registrar faturamentos anuais multibilionários, a empresa teve uma origem relativamente modesta, considerando que sua história foi iniciada na década de 1960 por meio de uma frota de apenas quatro barcos.

Na época, Jerônimo Rodrigues e seus filhos Osmar, Oscar, João, José e Celso partiam de Igarapé-Mirim e abasteciam comunidades ribeirinhas na rota do Marajó, na região do Salgado e, depois, no Baixo Amazonas.

A expansão dos negócios só começou a ocorrer mais de uma década depois, em meados de 1973, com a família finalmente chegando a Belém. No local, além de começar a atuar no comércio atacadista de gêneros alimentícios, a família finalmente inaugurou seu primeiro supermercado.

O empreendimento surgiu em 1975, no bairro do Condor, e marcou a entrada definitiva da família no varejo. Desde então, o Grupo Líder não só ampliou o tamanho de sua rede, como ainda passou a investir em negócios diversificados, se tornando uma presença forte no território.

Faturamento de 2025 põe supermercados do Grupo Líder em posição de destaque

Conforme divulgado pelo portal Exame, os dados do ranking ABRAS 2026 indicam que os R$ 9,9 bilhões em faturamento registrados no Pará derivam, principalmente, do desempenho do Grupo Líder, que passou a responder por mais da metade da receita das dez maiores redes do estado em 2025.

Isso porque a rede faturou cerca de R$ 5,4 bilhões só no último ano, superando com folga outros players de destaque de seu próprio território, como o Formosa Supermercados & Magazine Ltda e o Comercial de Gêneros Alimentícios Preço Baixo Ltda.

Além disso, o montante arrecadado ainda garantiu ao empreendimento do Grupo Líder uma posição de destaque em relação a outros representantes da região Norte, como o amazonense Mercantil Nova Era.