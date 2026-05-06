Escolher o nome de um filho pode parecer uma decisão totalmente livre em muitos países, mas na Islândia a realidade é diferente. O governo islandês mantém há décadas uma lista oficial de nomes autorizados para o registro de crianças, uma medida que costuma surpreender turistas e estrangeiros. A regra faz parte de uma política cultural rígida voltada à preservação da identidade nacional.

A legislação foi criada com o objetivo de proteger a língua islandesa e evitar nomes considerados incompatíveis com a gramática local. Para serem aprovados, os nomes precisam seguir padrões específicos de escrita e pronúncia do idioma oficial. Caso contrário, o pedido feito pelos pais pode ser recusado pelas autoridades responsáveis pelo registro civil.

A chamada “Comissão de Nomes” do país analisa solicitações de novos nomes que não estão na lista oficial. Em alguns casos, famílias chegaram a recorrer à Justiça após terem pedidos negados. Um dos episódios mais conhecidos envolveu uma menina que passou anos sem poder usar oficialmente seu próprio nome, já que ele não havia sido aprovado pelo órgão responsável.

De acordo com informações divulgadas pelo governo da Islândia e por veículos internacionais como a BBC e a Reuters, o objetivo da medida é preservar a identidade cultural do país. Mesmo sendo vista como curiosa por estrangeiros, a legislação segue em vigor e continua gerando debates sobre o equilíbrio entre liberdade individual e proteção cultural.

Regras rígidas ainda geram polêmica e dividem opiniões

Apesar de a lista oficial contar com milhares de opções já aprovadas, muitos pais ainda enfrentam dificuldades ao tentar registrar nomes diferentes ou de origem estrangeira na Islândia. Isso acontece porque qualquer nova sugestão precisa passar por uma análise criteriosa da chamada Comissão de Nomes, que avalia se o termo se encaixa nas normas linguísticas do país.

A regra, embora tradicional, continua dividindo opiniões dentro e fora da ilha. Enquanto parte da população defende a medida como essencial para preservar a cultura e o idioma, outros criticam a limitação imposta aos pais na escolha do nome dos filhos. O debate sobre até que ponto o Estado deve interferir em decisões pessoais segue ativo e reforça o caráter único da legislação islandesa.