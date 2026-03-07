No último dia 27, o governo federal finalizou os pagamentos do programa Bolsa Família referentes ao mês de fevereiro, assegurando para milhões de famílias mais uma parcela do benefício que, ao longo de anos, vem combatido a vulnerabilidade social e econômica.

Todavia, mesmo com mais uma leva de pagamentos recém-concluída, beneficiários do programa já podem saber de forma antecipada quando os próximos depósitos serão efetuadas, uma vez que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) disponibiliza cronogramas mensais de forma antecipada.

Geralmente, os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos últimos dias do mês, e a ordem dos repasses é definida com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Desta forma, os depósitos de março foram programados para as seguintes datas:

NIS final 1: 18 de março;

NIS final 2: 19 de março;

NIS final 3: 20 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 25 de março;

NIS final 7: 26 de março;

NIS final 8: 27 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.

Vale lembrar que o valor atual do Bolsa Família é de R$ 600, sendo este o piso do benefício. Para receber valores adicionais, beneficiários devem atender a critérios de elegibilidade específicos.

Valores adicionais do Bolsa Família: conheça os pagamentos extras

Encaminhados junto do benefício principal, os valores extras do Bolsa Família estão diretamente relacionados aos princípios do programa, pois dependem do cumprimento de normas que promovem saúde e educação. São eles: