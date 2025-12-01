O Bradesco, um dos maiores bancos privados do país, tem sido alvo de preocupação entre seus clientes após anunciar o encerramento de centenas de unidades físicas em todo o Brasil. A medida, que integra um processo de reestruturação interna, vem afetando especialmente moradores de cidades menores e idosos com mais de 60 anos, que dependem do atendimento presencial para resolver questões bancárias.

Nos últimos meses, o tema ganhou grande repercussão nacional e mobilizou sindicatos e entidades de defesa dos trabalhadores, que alegam impactos significativos tanto para a população quanto para funcionários da instituição.

Encerramento de unidades e redução de postos de trabalho

Entre junho de 2024 e junho de 2025, o Bradesco confirmou o fechamento de 342 agências, 1.002 postos de atendimento e 127 unidades de negócios. Os números, levantados pelo Dieese, mostram que o banco foi responsável por quase 38% de todas as unidades bancárias encerradas no Brasil no período. Segundo representantes sindicais, o cenário provocou protestos em diferentes cidades no último dia 19 de novembro, reunindo bancários e correntistas preocupados com os impactos da medida.

Além da diminuição de espaços físicos disponíveis para atendimento, o processo resultou também em cortes de pessoal. Ainda de acordo com os dados divulgados, o banco reduziu 2.564 postos de trabalho até junho de 2025, sendo 1.218 deles apenas no último trimestre analisado.

Repercussão e críticas à política de redução

Para representantes dos trabalhadores, o fechamento acelerado das agências e os desligamentos em massa geram insegurança e sobrecarregam os profissionais que permanecem em atividade. A dirigente sindical Malu Silva, que atua há anos no setor bancário, classificou o momento como alarmante, afirmando que a política adotada pela instituição desconsidera as necessidades de funcionários e clientes que ainda dependem do atendimento presencial e de estruturas de segurança adequadas.

Segundo ela, a justificativa apresentada pelo Bradesco — focada na “otimização do custo de servir” — levanta questionamentos sobre o compromisso social da instituição e o futuro do atendimento humanizado no setor bancário.

Reestruturação e impacto nos clientes

Embora os rumores sobre dificuldades financeiras circulem nas redes sociais, o banco reforça que o movimento faz parte de uma reorganização estratégica, e não de risco de falência. A instituição continua operando normalmente e afirma estar investindo em tecnologia e melhoria de serviços digitais.

No entanto, para parte dos correntistas, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida, a mudança representa um desafio. Com a diminuição das unidades físicas, muitos precisarão percorrer distâncias maiores para acessar serviços essenciais que ainda não conseguem resolver pela internet ou aplicativo.

Enquanto o banco segue ampliando seus canais digitais, o debate permanece aberto sobre como equilibrar modernização e inclusão sem deixar parcelas da população desassistidas.