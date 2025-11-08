O Bradesco, um dos maiores bancos do país, publicou recentemente em suas redes sociais um alerta importante voltado aos seus milhões de correntistas.

A instituição demonstrou preocupação com o crescimento de fraudes virtuais e, em especial, com uma prática que já fez milhares de vítimas em todo o Brasil.

O banco divulgou orientações claras para que seus clientes fiquem atentos e não se tornem alvos desse golpe, que, além de ser ilegal, pode trazer prejuízos financeiros consideráveis.

Bradesco informa que clientes estão proibidos de fazer isso

O golpe em questão envolve o uso indevido da conta bancária de terceiros. Criminosos entram em contato com pessoas comuns, geralmente por meio das redes sociais ou aplicativos de mensagens, oferecendo “dinheiro fácil”, promoções falsas ou até oportunidades de trabalho temporário.

Em alguns casos, pedem para movimentar valores em contas de outras pessoas, sob o pretexto de facilitar transações ou “testar” sistemas bancários.

O Bradesco alerta que, ao aceitar esse tipo de proposta, o cliente está se envolvendo diretamente com esquemas fraudulentos, podendo ter sua conta bloqueada ou até responder criminalmente.

As vítimas mais comuns desse tipo de golpe são usuários menos familiarizados com práticas digitais de segurança ou que estão em situação financeira vulnerável.

Ao ceder a tentação de “ajudar” alguém usando sua conta, o cliente pode acabar facilitando o caminho para atividades ilegais como lavagem de dinheiro ou estelionato. E o mais grave: a responsabilidade legal recai sobre o titular da conta usada na operação.

Bradesco libera dicas para reconhecer e evitar golpes

Para evitar cair nesse tipo de armadilha, o Bradesco reforça que seus correntistas jamais devem emprestar ou ceder suas contas para terceiros, sob nenhum motivo.

Além disso, é essencial verificar com atenção a origem de qualquer promoção recebida por e-mail, mensagem ou redes sociais, especialmente aquelas que oferecem produtos com descontos extremos ou vantagens exageradas.

Em caso de dúvida, a recomendação é sempre consultar os canais oficiais do banco antes de clicar em links ou fornecer dados pessoais.

O banco ainda incentiva os clientes a monitorarem suas movimentações regularmente e ativarem notificações de transações em tempo real. Com o aumento constante dos crimes digitais, a prevenção se tornou parte essencial do dia a dia bancário.

No cenário atual, proteger os próprios dados e a conta bancária é mais do que cuidado: é uma atitude de responsabilidade.