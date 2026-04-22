Apesar das altas expectativas de que seu nome fosse confirmado entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Estêvão, do Chelsea, pode acabar ficando de fora do elenco da Seleção Brasileira.

Isso porque, conforme divulgado pelo The Athletic, a editoria de esportes do jornal The New York Times, novos exames revelaram que o jogador está com uma lesão muscular de grau 4, sofrida em uma partida da Premier League disputada contra o Manchester United no último fim de semana.

Conforme apurado, Estêvão sofreu uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa direita, circunstância que o levou a deixar o gramado ainda no primeiro tempo do duelo, por volta dos 12 minutos.

Embora o prazo exato de recuperação do atacante não tenha sido divulgado, projeções indicam que ele corre o risco de não estar em boas condições a tempo da estreia do Brasil no Mundial, marcada para 13 de junho.

Em um primeiro momento, o Chelsea sugeriu a realização imediata de intervenção cirúrgica em Estêvão. No entanto, o procedimento poderia reduzir ainda mais as chances de recuperação a tempo, o que acabou levando a uma mudança de estratégia.

Jogador pode iniciar tratamento no Brasil

Conforme divulgado pelo portal ge, nesse momento, Estêvão tem negociado com os dirigentes do Chelsea para conseguir uma liberação para voltar ao Brasil e, com isso, dar início a um tratamento que pode resolver o problema dentro do prazo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também tem auxiliado nas tratativas para incentivar a tentativa que, embora ainda incerta, pode representar a única esperança de recuperação do jogador em tempo hábil.

Os 26 jogadores que integração o elenco da Seleção na Copa serão anunciados pelo técnico Carlo Ancelotti no dia 18 de maio. Antes de disputar o Mundial, o time ainda entrará em campo para enfrentar o Panamá e o Egito em mais dois amistosos.