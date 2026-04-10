Apesar de ter se consolidado como o método de pagamento mais popular do Brasil, sendo inclusive elogiado por outros países, o Pix passou a gerar incômodo nos Estados Unidos, tornando-se alvo de críticas do governo Trump desde o ano passado.

Vale destacar que, no dia 31 de março, a ferramenta criada pelo Banco Central (BC) apareceu em um relatório elaborado pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA, que, em junho de 2025, já havia aberto uma investigação comercial contra o Pix.

Considerando que o documento lista o que o país norte-americano considera como barreiras comerciais de mais de 60 países contra suas empresas, a menção gerou preocupação em muitos brasileiros, que passaram a acreditar que o Pix sofreria algum tipo de sanção.

Contudo, de acordo com especialistas consultados pelo portal g1, os EUA não possuem jurisdição para agir diretamente contra a ferramenta. Sendo assim, as chances do Pix ter seu funcionamento interrompido por conta de ações do país são extremamente baixas.

Para reforçar esse entendimento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, durante uma entrevista concedida na última semana, que a ferramenta é totalmente brasileira e, por isso, “ninguém vai fazer a gente mudar o Pix”.

Mesmo sem jurisdição, Pix ainda pode ser alvo de ataque dos EUA

Os peritos consultados pelo g1 também ressaltaram que a ausência de poder para intervir diretamente no Pix não impede totalmente os EUA de adotarem estratégias que possam prejudicar a ferramenta, tendo em vista que o país dispõe de recursos que podem gerar pressão no Brasil.

Entre eles, estão a suspensão de benefícios e acordos, restrição de importações de produtos e serviços ou imposição de tarifas. Ao acionar as ferramentas, os EUA poderiam determinar o fim do Pix como a condição para afrouxar as sanções aplicadas.

No entanto, em razão da atual boa relação entre os governos de Lula e Trump, os especialistas destacaram que a possibilidade de os EUA adotarem novas medidas contra o Brasil não é alta, ainda que não seja inexistente.