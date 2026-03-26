A Seleção Brasileira enfrenta a França em um amistoso internacional importante nesta quinta‑feira (26), como parte da preparação para a Copa do Mundo FIFA 2026. A partida está marcada para começar às 17h (horário de Brasília) no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, e reúne duas das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Para quem quer acompanhar o jogo ao vivo pela televisão aberta, a partida terá transmissão da TV Globo, garantindo que torcedores em várias regiões do Brasil possam assistir gratuitamente. Além disso, os canais fechados SporTV também vão transmitir a partida para assinantes, com narração e comentários especializados.

Quem prefere assistir pela internet, a transmissão estará disponível gratuitamente no canal ge TV, que pertence ao Grupo Globo e exibe jogos ao vivo pelo YouTube e por outras plataformas digitais. Essa opção costuma ser bastante popular entre quem quer acompanhar o jogo com mais flexibilidade e em diferentes dispositivos.

Além das opções de vídeo, muitos sites esportivos e aplicativos oferecem tempo real com lances e estatísticas, ideal para quem quer acompanhar o jogo minuto a minuto. Independentemente da plataforma escolhida, a expectativa é de um duelo empolgante entre Brasil e França.

Ancelotti testa zaga e surpresas na seleção para o amistoso

Na preparação para o amistoso contra a França, o técnico Carlo Ancelotti tem chamado atenção ao observar o zagueiro Léo Pereira entre os titulares ao lado de Ibañez nos treinos, dando indícios de como pode ser a defesa da Seleção Brasileira nesta quinta‑feira.

Além da dupla de zaga, a equipe titular tem atletas ofensivos conhecidos do torcedor, com nomes como Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha à frente, reforçando o potencial de ataque do Brasil. Essa mistura de juventude e tradição pode indicar a estratégia de Ancelotti de testar combinações e formações diferentes.