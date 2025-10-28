O programa Pé-de-Meia, criado pelo governo federal para apoiar alunos do ensino médio da rede pública, segue com mais uma rodada de pagamentos. De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável por operacionalizar os depósitos, cerca de 3,2 milhões de estudantes devem receber o benefício até o dia 3 de novembro.

O incentivo-frequência, referente a esta etapa, é de R$ 200 e é pago automaticamente na conta poupança digital aberta em nome do aluno. A proposta do programa é simples: ajudar jovens de baixa renda a permanecer na escola e reduzir os índices de evasão no ensino médio.

Como funciona o programa

O Pé-de-Meia foi lançado em 2024 e funciona como uma espécie de poupança educacional. Ele oferece repasses mensais aos estudantes que se mantêm matriculados e frequentando as aulas regularmente. Para ter direito, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), ter entre 14 e 24 anos — no caso de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) — e garantir presença mínima de 80% nas aulas.

O cadastro é feito de forma automática, sem necessidade de inscrição. As informações são cruzadas entre o CadÚnico e os registros escolares.

Valores e modalidades do benefício

O valor total que o aluno pode acumular ao longo do ensino médio chega a R$ 9,2 mil. O pagamento é dividido em quatro etapas:

R$ 200 no incentivo-matrícula, pago anualmente;

R$ 200 mensais em nove parcelas de incentivo-frequência;

R$ 3 mil ao concluir o ensino médio;

R$ 200 extras para quem participar do Enem.

Calendário de pagamento

Os depósitos seguem o mês de nascimento do estudante, indo de 27 de outubro a 3 de novembro. O acesso ao dinheiro pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, que permite Pix, pagamento de contas e saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Educação como investimento no futuro

Além de garantir uma renda extra, o Pé-de-Meia tem impacto direto na vida escolar. O benefício ajuda a custear transporte, material didático e internet, ampliando as chances de jovens concluírem os estudos e seguirem para o ensino superior.