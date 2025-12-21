Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social já podem se organizar financeiramente para o próximo ano. O INSS tornou público, nesta quarta-feira (17), o cronograma oficial de pagamentos dos benefícios referentes a 2026, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios.

Os valores pagos a partir de janeiro já virão atualizados com o novo salário mínimo nacional, que será reajustado de R$ 1.518 para R$ 1.621. Para quem recebe acima do piso, o percentual de correção ainda será definido e deverá ser anunciado no início de janeiro, após a divulgação do índice oficial de inflação.

Datas para quem recebe até um salário mínimo

Os segurados que ganham até um salário mínimo terão os depósitos referentes ao mês de janeiro liberados a partir do dia 26 de janeiro. Os pagamentos seguem de forma escalonada até 6 de fevereiro, conforme o número final do cartão do benefício.

Esse grupo representa a maior parte dos beneficiários da Previdência Social, respondendo por cerca de 70% do total de pagamentos realizados mensalmente pelo INSS.

Pagamentos acima do piso nacional

Para quem recebe valores superiores ao salário mínimo, o calendário é diferente. Os créditos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 2 e 6 de fevereiro. Assim como ocorre tradicionalmente, as datas variam de acordo com o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Como identificar a data correta

Para saber exatamente quando o pagamento será realizado, o segurado deve observar o último número antes do hífen no cartão do benefício. Por exemplo, em um benefício identificado como 0104-7, o número considerado é o 4.

Reajuste e valores do INSS

O piso previdenciário em 2026 será de R$ 1.621. Já os benefícios acima desse valor terão correção com base na inflação acumulada pelo INPC nos 12 meses encerrados em dezembro, índice calculado pelo IBGE. Atualmente, o teto do INSS está fixado em R$ 8.157,41.

Canais de consulta disponíveis

Os beneficiários podem consultar informações detalhadas pelo site ou aplicativo Meu INSS, disponível para celulares Android e iOS. Também é possível obter atendimento pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h, mediante confirmação de dados cadastrais.