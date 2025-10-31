Milhares de brasileiros podem estar prestes a enfrentar um grave problema na hora de garantir sua aposentadoria. Mudanças discretas nas regras do INSS e brechas na legislação previdenciária têm colocado em risco o benefício de quem já contribui há anos.

Especialistas em direito previdenciário alertam que até um detalhe aparentemente simples — como um erro no cadastro ou uma contribuição mal registrada — pode resultar na perda total do direito à aposentadoria. Muitos segurados deixam de verificar o histórico de contribuições no CNIS e só percebem, quando já é tarde, que existem falhas ou inconsistências nos registros.

Essas falhas podem ocorrer por diversos motivos, como erro de digitação no CPF, vínculos empregatícios não informados corretamente pelas empresas ou até contribuições recolhidas em códigos errados. Quando isso acontece, o INSS pode não reconhecer parte do tempo de trabalho, reduzindo o valor do benefício ou até impedindo sua concessão.

Advogados da área recomendam que os trabalhadores revisem o extrato do CNIS regularmente e corrijam qualquer divergência antes de solicitar a aposentadoria. Em muitos casos, é possível resolver o problema apresentando documentos comprobatórios, como holerites, contratos ou anotações na carteira de trabalho.

Como evitar prejuízos e garantir o direito à aposentadoria

Para não correr o risco de perder o benefício, os especialistas orientam que o trabalhador acompanhe com atenção todas as suas contribuições ao INSS ao longo da vida profissional. A consulta ao extrato do CNIS pode ser feita gratuitamente pelo site ou aplicativo Meu INSS, onde é possível verificar vínculos, salários de contribuição e eventuais pendências.

Outro ponto importante é manter a documentação trabalhista sempre atualizada e organizada. Guardar recibos, comprovantes de pagamento e cópias de contratos pode ser essencial para comprovar períodos de contribuição que não aparecem no sistema. Além disso, quem contribui de forma autônoma deve redobrar a atenção aos códigos de recolhimento e às datas de pagamento.