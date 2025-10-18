Em meio ao aumento da inadimplência no país, o Nubank anunciou, em abril de 2025, uma de suas maiores campanhas voltadas à recuperação financeira de clientes: o programa “Recomeço”. A iniciativa beneficiou mais de seis milhões de pessoas, oferecendo descontos que chegaram a 99,9% no valor total das dívidas.

Apoio em um momento de crise financeira

O “Recomeço” foi lançado com o objetivo de apoiar famílias brasileiras que enfrentavam dificuldades para equilibrar o orçamento. A proposta surgiu em um contexto de crescente endividamento, especialmente entre consumidores que haviam recorrido ao crédito fácil nos últimos anos. O banco digital aproveitou o momento para reforçar o relacionamento com antigos clientes e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto da inadimplência em sua própria base.

A campanha foi estruturada de forma simples e acessível. Os clientes elegíveis recebiam notificações diretamente no aplicativo, com propostas personalizadas de renegociação. Todo o processo podia ser feito digitalmente, sem necessidade de ligações ou intermediações — bastava acessar o app e escolher o plano de pagamento ideal.

Segunda chance e educação financeira

O Nubank explicou que o público contemplado pelo programa era formado, em grande parte, por clientes com bom histórico de crédito que, por motivos inesperados, haviam perdido o controle das finanças. A fintech afirmou que o “Recomeço” foi uma forma de valorizar essas pessoas e oferecer uma nova oportunidade de retomar o equilíbrio financeiro.

De acordo com Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, a campanha reflete a essência do banco digital: “Nosso propósito é ajudar os clientes a recomeçarem e simplificar sua vida financeira”, destacou.

Além dos descontos expressivos, o programa também restabeleceu o acesso a produtos bloqueados, como o cartão de crédito e o “Cartão para Construir Limite”. Paralelamente, o Nubank investiu em uma frente educativa, ampliando conteúdos sobre finanças pessoais em seu blog e incentivando o aprendizado sobre como evitar novas dívidas no futuro.