O Banco Central emitiu um novo comunicado que chamou a atenção de brasileiros que ainda guardam notas antigas, como a tradicional cédula de R$ 2. A orientação esclarece dúvidas comuns e reforça como funciona o processo de retirada gradual dessas cédulas de circulação, algo que vem acontecendo de forma contínua em todo o país.

Segundo o órgão, as notas antigas — incluindo valores de R$ 2 até R$ 100 da chamada “primeira família do real” — não precisam ser trocadas imediatamente. Elas continuam válidas e podem ser usadas normalmente em compras e pagamentos, sem qualquer prejuízo ao consumidor.

O que muda é o comportamento dos bancos: sempre que essas cédulas entram no sistema financeiro, seja por depósitos ou pagamentos, elas são recolhidas e enviadas ao Banco Central. Depois disso, são substituídas por versões mais novas, com maior tecnologia de segurança e melhor conservação.

Esse processo faz parte de uma estratégia iniciada ainda em 2024, com o objetivo de modernizar o dinheiro em circulação e reduzir problemas como desgaste das notas e riscos de falsificação. Com o tempo, as cédulas antigas tendem a desaparecer naturalmente do dia a dia dos brasileiros.

Notas antigas ainda valem, mas estão com os dias contados

Apesar da retirada gradual, o Banco Central reforça que não existe prazo limite para o fim da validade dessas notas. Ou seja, quem ainda tem cédulas antigas guardadas pode utilizá-las normalmente, sem necessidade de correr até uma agência bancária.

Por outro lado, há um detalhe curioso: algumas dessas notas antigas podem até valer mais do que o valor impresso, especialmente entre colecionadores. Mesmo assim, para a maioria da população, a recomendação é simples — usar normalmente, já que a substituição acontece de forma automática no sistema bancário.