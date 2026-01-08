A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, na tarde desta quarta-feira (7), um alerta de nível laranja para municípios do sul do estado, incluindo Pelotas, Capão do Leão e Rio Grande. O aviso aponta para a possibilidade de condições climáticas severas ao longo das próximas horas, com previsão de chuva forte, ventos intensos, queda de granizo e incidência de raios.

O comunicado permanece válido até as 16h30 e indica atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis às mudanças bruscas do tempo.

Risco de danos estruturais e orientações à população

De acordo com a Defesa Civil, um dos principais riscos associados ao fenômeno é o destelhamento de imóveis, provocado pelas rajadas de vento que podem atingir maior intensidade durante as tempestades. A recomendação é que moradores evitem circular em locais abertos, não permaneçam próximos a árvores, postes ou estruturas frágeis e busquem abrigo em ambientes seguros.

O órgão também orienta que objetos soltos em quintais, sacadas ou áreas externas sejam recolhidos, reduzindo a possibilidade de danos materiais ou acidentes. Em caso de emergência, a população deve acionar os serviços de atendimento locais.

Relatos de granizo na região do Laranjal

Moradores da Praia do Laranjal, em Pelotas, relataram a ocorrência de queda de granizo no início da tarde. As pedras de gelo surpreenderam quem estava na região, mas, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, não houve registro de chamados ou ocorrências relacionadas ao fenômeno.

Ainda conforme a corporação, o granizo observado era de pequeno porte e não causou danos aparentes a veículos ou residências. Apesar disso, as autoridades seguem monitorando a situação, já que novas instabilidades podem se formar ao longo do período de alerta.

Monitoramento segue ativo

A Defesa Civil reforça que o cenário climático pode mudar rapidamente e que novos avisos podem ser emitidos caso haja agravamento das condições. A recomendação é acompanhar os canais oficiais e manter atenção às orientações divulgadas pelos órgãos de segurança e meteorologia.