O mês de outubro chega sem grandes oportunidades para emendar feriados. Isso porque o único feriado nacional do período, Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, em 12 de outubro, cai em um domingo. Para muitos trabalhadores, a data coincide com o descanso semanal remunerado e não gera direito automático a folga extra.

Além do feriado religioso, há o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, que neste ano será transferido para 27 de outubro (segunda-feira). A medida vale apenas para servidores federais e depende da adesão de estados e municípios. O descanso não é obrigatório e pode haver exceções em áreas que prestam serviços essenciais.

O calendário também inclui o Dia do Professor, em 15 de outubro, considerado feriado escolar facultativo, válido apenas para instituições de ensino. Apesar da escassez de feriados nacionais em outubro, algumas cidades e estados celebram datas próprias ao longo do mês.

São os casos de Porto Velho (RO), que celebra o aniversário de sua criação em 2 de outubro, Roraima, que completa 38 anos em 5 de outubro, Mato Grosso do Sul, que celebra aniversário em 11 de outubro, e Goiânia (GO), que terá feriado no dia 24.

Principais feriados e datas comemorativas em outubro

Feriados nacionais:

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças (cai em domingo em 2025)

Feriados e datas estaduais ou municipais:

15 de outubro – Dia do Professor (feriado escolar facultativo em algumas regiões)

28 de outubro – Dia do Servidor Público (em 2025, transferido para 27 de outubro, segunda-feira, aplicável apenas a servidores federais; adesão de estados e municípios é opcional)

Outros feriados municipais ou regionais (variam por cidade/estado):

Muitas cidades têm datas próprias para celebrar padroeiros ou eventos históricos locais ao longo de outubro.