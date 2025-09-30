A Receita Federal iniciou nesta terça-feira (30) o pagamento do quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. Serão liberadas 387.277 restituições, somando mais de R$ 1 bilhão, com depósito direto na conta bancária ou via chave PIX indicada pelo contribuinte.

O lote contempla declarações entregues fora do prazo, mas regularizadas, além de restituições residuais de anos anteriores, beneficiando tanto contribuintes prioritários quanto não prioritários. De acordo com o Ministério da Fazenda, dos R$ 1.035.303.774,57 em créditos a serem pagos, R$ 507.130.623,63 correspondem a contribuintes prioritários.

Do total, 15.604 restituições serão destinadas a idosos com mais de 80 anos; 66.637 a contribuintes entre 60 e 79 anos; 6.968 a pessoas com deficiência física, mental ou com doença grave; e 16.926 a contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

A consulta estará disponível no site da Receita Federal: o contribuinte deve acessar a opção Meu Imposto de Renda e, em seguida, clicar em Consultar a Restituição. O procedimento também pode ser feito pelo aplicativo da Receita Federal em tablets e smartphones.

Se o nome não constar na lista, é necessário acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e emitir o extrato da declaração. Se, por algum motivo, o crédito da restituição não for realizado na conta indicada na declaração — por exemplo, em caso de conta encerrada —, os valores permanecerão disponíveis para saque no Banco do Brasil pelo prazo de até um ano.

Nessas situações, o contribuinte pode solicitar o agendamento do crédito para qualquer conta bancária de sua titularidade, acessando o Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do Banco do Brasil, pelos números: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais regiões) e 0800-729-0088 (canal exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).