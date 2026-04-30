Depois de ser derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o tradicional Boca Juniors se voltou para o mercado de transferências. A diretoria do clube argentino intensificou movimentos nos bastidores em busca de um reforço de peso.

O alvo principal é o atacante Paulo Dybala, atualmente na Roma. Segundo informações divulgadas pela ESPN da Argentina, o jogador já tem um princípio de acordo com o clube de Buenos Aires. A negociação avança com a possibilidade de assinatura após a disputa da Copa do Mundo com a Seleção Argentina.

Dybala gol Roma x Sevilla — Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Dybala tem contrato com a Roma até junho deste ano e pode chegar sem custos de transferência ao Boca Juniors. Esse fator facilita o avanço das conversas e torna a operação ainda mais estratégica. Além disso, o jogador vê com bons olhos um retorno ao futebol argentino neste momento da carreira.

Caso seja concretizada, a contratação é tratada como uma das maiores da história recente do futebol sul-americano. O Boca Juniors aposta no peso do projeto esportivo e na identificação do jogador com o clube. Vice-campeão da Libertadores em 2023, o Boca busca seu sétimo título na principal competição sul-americana.

Negociação avança e clima é de otimismo na Argentina

A possível chegada de Paulo Dybala ao Boca Juniors vem sendo tratada como prioridade absoluta pela diretoria. O clube mantém contatos frequentes com o estafe do jogador e trabalha nos detalhes finais do acordo. A expectativa é de que o acerto seja oficializado sem grandes entraves, já que o atleta pode ficar livre no mercado.

Além disso, fatores extracampo também pesam na negociação, como o desejo de Dybala de retornar ao seu país de origem. A influência de pessoas próximas e a identificação com o clube reforçam essa possibilidade. Nos bastidores, o clima é de confiança para fechar o acordo nos próximos meses.