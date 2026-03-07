O pagamento do abono salarial em março promete reforçar o orçamento de milhões de trabalhadores em todo o país. A nova etapa do PIS/Pasep deve contemplar aproximadamente 25,4 milhões de pessoas, com repasses que somam mais de R$ 32 bilhões.

O benefício é destinado tanto a empregados da iniciativa privada quanto a servidores públicos que cumpriram os requisitos no ano-base de 2024. O valor recebido depende do número de meses trabalhados: quanto maior o período com carteira assinada, maior a quantia, podendo chegar ao equivalente a um salário mínimo.

Importante lembrar que, no caso do PIS, os pagamentos são realizados pela Caixa. Já o Pasep, voltado aos servidores, é pago pelo Banco do Brasil.

Critérios e mudança no teto

Para ter direito ao abono, é necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, ter trabalhado ao menos 30 dias em 2024 e ter recebido remuneração média de até R$ 2.766 no período. Também é indispensável que as informações tenham sido corretamente enviadas pelo empregador aos sistemas oficiais.

Entre as mudanças anunciadas para este ano está a nova forma de atualização do limite de renda. Em vez de seguir os reajustes do salário mínimo, o valor máximo permitido para ter acesso ao abono passou a ser corrigido exclusivamente pela inflação.

Depósitos obedecem ao mês de aniversário

O cronograma foi organizado conforme o mês de nascimento do trabalhador. Quem nasceu em fevereiro, por exemplo, terá o pagamento liberado em 16 de março. As demais datas seguem até agosto, sempre respeitando essa divisão.

Consulta pode ser feita online

A verificação do direito ao benefício pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital ou pelos aplicativos oficiais da Caixa. Também há atendimento telefônico pelo número 158 e suporte nas unidades regionais do Trabalho.