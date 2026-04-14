A chinesa BYD surpreendeu o mercado ao anunciar, ainda em janeiro, o fim do ciclo do BYD Song Plus em seu país de origem. A decisão marca uma mudança estratégica importante dentro da marca, que optou por retirar o modelo de linha no mercado chinês a partir da linha 2026, encerrando oficialmente sua trajetória local após anos de forte sucesso.

O SUV, que foi um dos pilares da expansão da fabricante, deixa de ser vendido na China e dá lugar a um novo modelo, o BYD Sealion 06, que assume o protagonismo na nova fase da empresa. A mudança faz parte de uma reorganização da linha da BYD, focando em produtos mais modernos e alinhados com a nova linguagem da marca.

Apesar do encerramento no mercado chinês, o Song Plus está longe de desaparecer globalmente. A própria BYD confirmou que o modelo seguirá sendo produzido para exportação e continuará relevante em diversos mercados internacionais, incluindo o Brasil, onde o SUV se tornou um dos eletrificados mais populares.

No mercado brasileiro, inclusive, o cenário é oposto ao da China. O modelo segue firme, com planos de produção nacional e vendas aquecidas, reforçando sua importância estratégica para a marca fora do país asiático. Ou seja, enquanto o ciclo se encerra em sua terra natal, o carro continua com vida longa e protagonismo em outros mercados.

O adeus na China e o futuro promissor no Brasil

O fim do Song Plus na China não representa um fracasso, mas sim o encerramento de um ciclo vitorioso. O modelo acumulou números expressivos, com milhões de unidades vendidas globalmente e papel fundamental na consolidação da BYD como uma das líderes no segmento de eletrificados.

Já no Brasil, o cenário segue completamente diferente. O SUV continua em alta, com forte aceitação do público e planos de produção local que reforçam sua permanência no mercado. Assim, mesmo com a despedida no país de origem, o Song Plus deve continuar sendo uma figura importante nas ruas brasileiras por muitos anos.