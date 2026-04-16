Para motoristas profissionais, as paradas para abastecimento são vistas como um grande obstáculo em sua rotina, uma vez que o tempo despendido pode acabar comprometendo a obtenção de novas corridas.

Contudo, a fabricante chinesa BYD parece ter encontrado uma solução para atender às demandas desse público, tendo anunciado recentemente o lançamento de uma marca própria direcionada ao segmento de uso comercial.

Batizada de Linghui, a subsidiária foi concebida para atender exclusivamente profissionais como taxistas e motoristas de aplicativos e, recentemente, disponibilizou um novo sedã elétrico que promete revolucionar o setor, garantindo ainda mais eficiência para que os condutores possam atuar nas ruas.

Apresentado como carro-chefe da empresa, o Linghui e7 chegou ao mercado com cinco versões e, entre seus atributos, está o uso da Blade Battery 2.0, que além de oferecer ainda mais autonomia, ainda pode ser combinada à chamada “tecnologia de flash charging”.

Em condições ideais, o veículo se mostra capaz de se aproximar de sua carga máxima em menos de 10 minutos, sendo esse um dos períodos de duração de recarga mais agressivos do segmento.

Mais sobre o Linghui e7: detalhes sobre o novo veículo da subsidiária da BYD

Conforme mencionado anteriormente, o Linghui e7 está disponível em 5 modelos, sendo eles o 450 km Entry, 520 km Advanced, 520 km Joy, 550 km Flash Charging e 550 km Flash Charging High-Performance.

Segundo o portal Notícias Automotivas, o novo modelo da subsidiária da BYD tem preços estimados entre 95.800 yuan (R$ 70 mil) e 115.800 yuan (R$ 84.600). Ainda não está claro, porém, se esses valores serão mantidos para o mercado internacional.

Apesar de ter sido desenvolvido com foco em durabilidade, o e7 apresenta um visual bastante amigável em seu exterior e minimalista em seu interior. Além disso, o veículo ainda conta com tecnologia de ponta para auxiliar os motoristas durante toda a sua jornada de trabalho.