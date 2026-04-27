A BYD promete revolucionar o mercado de carros elétricos com uma nova tecnologia de bateria capaz de atingir carga completa em cerca de 8 minutos. A novidade faz parte de um pacote de inovação que inclui também supercarregadores ultrarrápidos, aproximando o tempo de recarga ao de um abastecimento convencional.

O sistema, chamado de “Flash Charging”, é capaz de levar a bateria de 10% a 70% em aproximadamente cinco minutos, chegando perto de 100% em menos de nove minutos. Essa velocidade inédita é possível graças a uma combinação de alta potência, chegando a 1.500 kW, e melhorias no gerenciamento térmico das baterias.

No Brasil, a novidade já começa a dar seus primeiros passos com a instalação de um supercarregador em Brasília. O equipamento será capaz de fornecer autonomia rapidamente, podendo gerar quilômetros de alcance em poucos segundos. A capital federal foi escolhida como ponto inicial dessa expansão, que deve crescer nos próximos anos.

Além disso, a montadora pretende ampliar a infraestrutura no país com centenas de novos pontos de carregamento ultrarrápido. A estratégia faz parte de um plano global para popularizar veículos elétricos e tornar o carregamento cada vez mais acessível. Com baterias mais eficientes e recargas quase instantâneas, a tendência é que a adoção desse tipo de veículo acelere.

Tecnologia promete transformar a experiência com carros elétricos

A chegada do sistema ao país representa um avanço significativo para a mobilidade elétrica, especialmente diante das limitações atuais de infraestrutura. Com carregadores capazes de entregar alta potência em poucos minutos, o Brasil entra no radar de inovação da BYD.

Com a promessa de reduzir drasticamente o tempo de recarga, a tecnologia pode mudar a forma como motoristas enxergam os veículos elétricos. A praticidade tende a se aproximar cada vez mais dos carros a combustão, eliminando uma das principais preocupações dos consumidores.