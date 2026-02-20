De acordo com o calendário definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o programa Bolsa Família está concluindo nesta sexta-feira (20) o pagamento para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) finalizado em 5.

Sendo assim, vale destacar que ainda há um grande número de pessoas aguardando pelo benefício, que além do piso de R$ 600, ainda pode fornecer alguns pagamentos adicionais para indivíduos que atendem a determinados critérios.

É relevante lembrar que, além de só ser efetuado nos últimos dias do mês, o pagamento do Bolsa Família ocorre apenas em dias úteis. Portanto, devido à proximidade com o fim de semana, os próximos depósitos ocorrerão nas seguintes datas:

23 de fevereiro: NIS final 6

24 de fevereiro: NIS final 7

25 de fevereiro: NIS final 8

26 de fevereiro: NIS final 9

27 de fevereiro: NIS final 0

Embora o programa possua um aplicativo próprio, a administração dos valores recebidos é feita através do Caixa Tem, uma poupança digital criada pela Caixa Econômica Federal que permite que os beneficiários do Bolsa Família transfiram valores, paguem contas e façam compras.

Previsão de pagamentos do Bolsa Família de 2026

É importante destacar que o MDS não organiza seu calendário de forma mensal, mas anual, o que garante maior previsibilidade aos beneficiários do Bolsa Família. E de acordo com as informações divulgadas, os próximos repasses devem ocorrer nas seguintes datas:

Março: de 18/03 a 31/03;

de 18/03 a 31/03; Abril: de 16/04 a 30/04;

de 16/04 a 30/04; Maio: de 18/05 a 29/05;

de 18/05 a 29/05; Junho: de 17/06 a 30/06;

de 17/06 a 30/06; Julho: de 20/07 a 31/07;

de 20/07 a 31/07; Agosto: de 18/08 a 31/08;

de 18/08 a 31/08; Setembro: de 17/09 a 30/09;

de 17/09 a 30/09; Outubro: de 19/10 a 30/10;

de 19/10 a 30/10; Novembro: de 16/11 a 30/11;

de 16/11 a 30/11; Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Conforme mencionado anteriormente, os pagamentos são realizados exclusivamente em dias úteis. Desta forma, caso a data prevista caia em um fim de semana ou feriado, o depósito deve ser realizado no primeiro dia útil seguinte.